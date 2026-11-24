Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Америка ставит себя в крайне неудобное положение, поскольку ее действия политически выглядят так, будто она следует курсу российского диктатора Владимира Путина, который стремится заставить Украину капитулировать.

На это Зеленский указал в интервью Bloomberg, опубликованном во вторник, 24 ноября.

Украинский лидер подчеркнул, что передача 48 ракет-перехватчиков для систем Patriot задерживается, поскольку до сих пор не получено одобрение министра обороны США Пита Хегсета. Он также отметил, что даже с учетом этих ракет Украина по-прежнему будет испытывать острый дефицит ракет для Patriot.