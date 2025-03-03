В Азербайджане 4-летний ребенок скончался после инъекции

2 марта около 18:50 в отделение скорой помощи Центральной больницы Имишлинского района была госпитализирована девочка (2021 года рождения) с жалобами на высокую температуру.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в TƏBİB, ребенку был поставлен диагноз «Гипертермия», оказана необходимая медицинская помощь. Поскольку ее состояние улучшилось, по решению родителей лечение продолжилось в Центре здоровья семьи в Гарадонлу, где ей была оказана медицинская помощь. Однако там девочка пережила анафилактический шок.

Для оказания неотложной реанимационной помощи ее вновь госпитализировали в Центральную больницу Имишлинского района. Но, несмотря на все усилия врачей и проведенные необходимые процедуры, спасти девочку не удалось.

Для установления причин смерти тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии в Имишлинском районе.