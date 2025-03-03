В Азербайджане врачи спасли пациента с остановкой сердца - ВИДЕО

В Бардинской центральной районной больнице врачи вернули к жизни пациента с остановкой сердца.

Как сообщает 1news.az, мужчина 1961 года рождения был доставлен в отделение неотложной медицинской помощи в агональном состоянии, с зафиксированной остановкой сердца.

Врачи незамедлительно приступили к оказанию неотложной помощи — Вусал Рустамли и Парвиз Ализаде поочередно проводили сердечно-легочную реанимацию. После более 10 минут напряженной борьбы им удалось восстановить работу сердца.

Пациент был переведен в отделение реанимации с диагнозом острая сердечно-легочная недостаточность. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.