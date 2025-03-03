Наркоторговцы в Баку работали под руководством гражданина Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Правоохранительные органы изъяли в Баку свыше 4 кг опиума и марихуаны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, сотрудники 33-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции задержали Рухина Муршудова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, и его несовершеннолетнего сообщника.

Во время обысков у задержанных было изъято более 4-х килограммов опиума и марихуаны.

Задержанные сообщили, что к наркотрафику их привлек гражданин Ирана, чья личность в настоящее время устанавливается. Им был поручен сбыт наркотиков по различным адресам за денежное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.