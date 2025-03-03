В Азербайджане загорелись дорогие автомобили - ВИДЕО

На трассе Баку - Губа в Сиязаньском районе произошел пожар.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Возгорание произошло на 95-м километре платной дороги. Загорелись пять автомобилей Toyota, находившиеся в прицепе грузового автомобиля Mercedes, а также легковоспламеняющиеся части самого прицепа, который был отцеплен от автомобиля водителем.

Остальные три машины, находившиеся в прицепе, удалось защитить от огня.

Пожар был ликвидирован силами подразделений Службы пожарной охраны.