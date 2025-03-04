В Гейчайе задержан вооружённый наркоторговец

В Гейчайском районе полиция задержала несколько наркоторговцев, один из которых оказался вооружен.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотиков, незаконно ввезенных в страну.

Сотрудники Гейчайского РОП задержали 43-летнего Рашада Бабашова, ранее судимого за аналогичные преступления. У него было изъято более 10 кг наркотических веществ, включая 5 кг 525 г марихуаны, 2 кг 650 г опия, 1 кг гашиша, около 500 г героина и 100 таблеток трамадола.

Кроме того, у Бабашова был обнаружен пистолет. По информации МВД, он приобрел наркотики у гражданина Ирана с целью дальнейшего сбыта. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.

В ходе других операций полиция задержала организаторов незаконного оборота наркотиков Рояла Самедова, Рафига Исмаилова и еще 15 человек. У них были изъяты героин, марихуана и метамфетамин.