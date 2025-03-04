Госагентство обратилось к родителям первоклассников

Срок подачи заявлений граждан для уточнения их регистрации по микрорегионам в рамках подготовки к электронной регистрации детей в первый класс продлен до 14 марта.

Как передает 1news.az, об этом сообщает АПА со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.

В процессе электронной регистрации детей на 2025-2026 учебный год был опубликован список общеобразовательных учреждений, расположенных в Баку и Сумгайыте, где применяется территориальный принцип, а также указаны микрорегионы этих учебных заведений.