В Ходжавенде взорвался боеприпас: Есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО

В результате взрыва в Ходжавендском районе пострадавшему ампутируют пальцы левой руки.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Oxu.Az.

5 марта в 13:30 в Физулинскую центральную районную больницу был госпитализирован Али Алахбер оглу Садыгов (2002 г.р.), получивший травму в результате взрыва в Ходжавендском районе.

У него диагностирована травматическая ампутация первого, второго и третьего пальцев левой руки.

На данный момент пациент находится в операционной.

14:50

В Ходжавендском районе взорвался боеприпас, есть пострадавший.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что 5 марта на территории села Сос Ходжавендского района произошел взрыв механизма ручной гранаты, в результате чего пострадал житель села Айбасанлы Физулинского района, 22-летний Али Алахбер оглу Садыгов, получивший ранение левой руки.

По факту в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генпрокуратура в очередной раз призывают граждан соблюдать меры безопасности, не прикасаться к опасным предметам, обращать внимание на знаки минной опасности и не заходить на незнакомые территории.