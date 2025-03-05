Али Асадов прибыл на место пожара на НПЗ - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл на место пожара, произошедшем на нефтеперерабатывающем заводе.

Отметим, что на данный момент, согласно сообщению МЧС, пожар полностью потушен.

12:10

Пожар, возникший на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку, полностью потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе МЧС.

11:50

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Баку локализован в короткие сроки, не дав ему распространиться, благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС. В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

11:47

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров прибыл на место пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщает корреспондент Report с места происшествия.

Сообщается, что на месте также присутствует глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Меры по ликвидации пожара продолжаются.

11:08

Специалисты Центра мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана также выехали на место происшествия для проведения мониторинга и измерений состояния атмосферного воздуха в связи с пожаром на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает 1news.az.

10:42

5 марта около 10:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏБİБ) в ответ на запрос агентства Trend.

Также было отмечено, что по данному вызову были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

10:33

В связи с пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе Баку, к месту происшествия также были привлечены сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции взяли территорию под охрану и принимаются все необходимые меры безопасности, передает 1news.az.

10:21

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия выехали силы Государственной службы противопожарной охраны. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации возгорания.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.