В Баку продолжается расследование инцидента с директором школы

В Баку продолжается расследование инцидента с неподобающим поведением директора средней школы №301 по отношению к учителям.

Как сообщает 1news.az, 6 марта представители Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования, Управления образования города Баку посетили учебное заведение.

В ходе визита они провели беседы с членами педагогического коллектива для выяснения обстоятельств произошедшего.

Общественность будет проинформирована о результатах расследования.