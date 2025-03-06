В Азербайджане закрыли заправку из-за нарушений техники безопасности

В селе Гадымкянд Нефтчалинского района приостановлена работа газозаправочной станции из-за нарушений техники безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в ходе плановой проверки были выявлены серьезные недостатки, угрожающие жизни и здоровью людей. В частности, не проводились внутренние осмотры и гидравлические испытания резервуара для сжиженного газа, отсутствовала проверка защитных клапанов и заземления оборудования.

Из-за невозможности немедленного устранения недостатков работа станции была приостановлена. Владельцу выдано предписание для устранения выявленных нарушений.