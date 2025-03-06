В Баку в частном доме произошел взрыв: Есть пострадавшие - ВИДЕО

В результате взрыва в частном жилом доме в Сабунчинском районе Баку пострадали пять человек.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

Сообщается, что на «горячую линию» ведомства «112» поступил сигнал о взрыве в частном доме, расположенном на улице Юсифа Гасымова в Сабунчинском районе столицы.

Для ликвидации последствий ЧП на место прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что взрыв произошел в одноэтажном частном доме с тремя комнатами общей площадью 80 кв.м, пожар при этом не возник.

В результате воздействия взрывной волны травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди них двое детей.

На месте инцидента были предприняты необходимые меры безопасности, проводится соответствующая работа для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.