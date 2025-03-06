Установлена причина смерти роженицы в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

6 марта около 05:00 женщина 1984 г.р. была госпитализирована членами семьи в больницу имени Аббаса Саххата при Объединенной больнице города Гянджа.

Как передает 1news.az, об этом говорится в ответе TƏBİB на запрос AПA.

Сообщается, что несмотря на реанимационные мероприятия, был зафиксирован факт смерти с диагнозом неустановленная тромбоэмболия.

11:25

В Гяндже скончалась 41-летняя женщина во время родов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, местная жительница З. Юсифова, 1984 года рождения, умерла во время родов в одной из больниц Гянджи.

По данному факту проводится расследование.