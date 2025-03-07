В МИД РФ допустили «разные сценарии» из-за долгов Армении перед ОДКБ

Если Армения до конца 2025 года не оплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то страны-участницы организации «могут рассмотреть разные сценарии», но выгонять, наверное, никого не будут.

Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Может возникнуть к 1 января (2026 года - ред.) ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии», - сказал Панкин.

Он отметил, что уже бывали случаи, когда у других стран возникала задолженность по техническим, финансовым и другим причинам.

В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Кроме того, Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.