Подробности ДТП с участием мотоцикла - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня утром в Ясамальском районе Баку на пересечении улиц Гасан бека Зардаби и Акима Аббасова произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, причиной аварии стал проезд мотоциклиста на красный сигнал светофора.

Согласно записи с камеры наблюдения, мотоциклист, игнорируя запрещающий сигнал, на высокой скорости врезался в легковой автомобиль, который начал движение на разрешающий сигнал светофора. В момент столкновения пешеходы, переходившие дорогу по пешеходному переходу, чудом избежали столкновения с транспортными средствами.

В результате ДТП образовалась пробка. Информация о состоянии участников аварии уточняется.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД в очередной раз напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Проезд на красный свет не только создает угрозу для жизни и здоровья водителей и пассажиров, но и подвергает опасности пешеходов.

13:00

В Ясамальском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, мотоциклист сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Обстоятельства ДТП уточняются, информации о состоянии пострадавшей пока нет.