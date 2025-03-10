Назначен генеральный директор клиники Карабахского университета

Распоряжением министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева Самир Намиг оглу Бабаев назначен генеральным директором клиники Карабахского университета.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Карабахском университете.

Самир Бабаев в период с 2001-го по 2003 год учился в Азербайджанском медицинском университете, с 2003-го по 2007-й - в Стамбульском университете (Турция). В 2009-2013 гг. продолжил свое образование в резидентуре Нью-Йоркского медицинского колледжа (США), а затем прошел программу повышения квалификации в Медицинском центре Юго-Западного Техасского университета (2013-2016 гг.).

На протяжении около 20 лет С.Бабаев занимал руководящие позиции в Нью-Йоркском медицинском колледже, Медицинском центре Юго-Западного Техасского университета и клинике Мэйо (штат Миннесота, США).