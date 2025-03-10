В одном из поселков Баку будут наблюдаться перебои в подаче электроэнергии
В центральной части поселка Говсан, расположенного в Сураханском районе Баку, возможны перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает ОАО «Азеришыг», плановые отключения электричества связаны с проведением ремонтных работ на 6-киловольтной линии, передает 1news.az.
Отключения будут действовать с 10:00 до 15:00 и затронут центральную часть поселка, а также улицы Огтая Шабанова и Эльчина Мамедова.
После завершения ремонтных работ абоненты на этих территориях смогут получать более стабильное и качественное электроснабжение, отметили в ОАО.
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