В одном из поселков Баку будут наблюдаться перебои в подаче электроэнергии

В центральной части поселка Говсан, расположенного в Сураханском районе Баку, возможны перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», плановые отключения электричества связаны с проведением ремонтных работ на 6-киловольтной линии, передает 1news.az.

Отключения будут действовать с 10:00 до 15:00 и затронут центральную часть поселка, а также улицы Огтая Шабанова и Эльчина Мамедова.

После завершения ремонтных работ абоненты на этих территориях смогут получать более стабильное и качественное электроснабжение, отметили в ОАО.