Хайсам аль-Гайс: Азербайджан стал глобальным центром конструктивного диалога по энергетическим вопросам - ФОТО

3-5 июня 2025 года Baku Energy Week (Бакинская энергетическая неделя), важнейшее энергетическое мероприятие региона, отметит свое 30-летие.

Главным событием Baku Energy Week является Baku Energy Forum, который пройдет 4-5 июня. Форум ежегодно собирает ключевых участников энергетической сферы, ведущих международных экспертов, инвесторов и представителей бизнеса.

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс обратился с приветственным посланием к участникам Baku Energy Forum 2025. В письме подчеркивается, что форум является важной площадкой для диалога и сотрудничества в мировой энергетике.

«Азербайджан, являясь важным участником Декларации о сотрудничестве (DoC) между странами ОПЕК и не-ОПЕК, стал глобальным центром конструктивного диалога по ключевым энергетическим вопросам. Это было наглядно продемонстрировано на COP29 и, несомненно, будет вновь подтверждено на 30-м Бакинском энергетическом форуме, занимающем важное место в энергетическом календаре региона», — подчеркнул он в приветственном письме.

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайcам аль-Гайс принял участие в открытии Baku Energy Week в 2024 году и направил приветственное письмо участникам форума.

Министерство энергетики Азербайджанской Республики оказывает поддержку Baku Energy Week, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выступает в качестве генерального партнера. Организаторами мероприятия являются компании Iteca Caspian и их международные партнеры ICA Events и CEM FZ LLC. Активную поддержку также оказывает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).