Когда завершится строительство моста, который соединит Сумгайыт с поселком Сарай?

Строительство моста, который соединит город Сумгайыт с поселком Сарай, подходит к концу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, мост, проходящий через железнодорожную линию и Самур-Абшеронский канал, планируется ввести в эксплуатацию уже в конце марта – начале апреля.

На данный момент пешеходы уже могут пользоваться новым мостом.

Напомним, что построенный в 1970 году старый мост пришел в аварийное состояние и был демонтирован в декабре прошлого года. На строительство нового моста было выделено 9 миллионов 960 тысяч манатов.