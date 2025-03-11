С этой даты ожидается усиление геомагнитной активности

С 14 марта на Земле ожидается усиление геомагнитной активности.

Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук, ученые не исключают увеличения плотности и скорости солнечного ветра. В связи с этим прогнозируются умеренные возмущения магнитного поля, которые с вероятностью 20-30% могут привести к слабым магнитным бурям, передает 1news.az.

В то же время магнитное поле планеты в течение последних двух дней остается стабильным и в спокойном состоянии.