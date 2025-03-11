Снят документальный фильм о жизни Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, погибшей в крушении пассажирского самолета AZAL Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный.

Как сообщает 1news.az, фильм, который был показан на телеканале Mədəniyyət TV, получил название по последним словам, произнесенным стюардессой: «Hər şey yaxşı olacaq» («Все будет хорошо»).

В киноленте члены семьи Хокумы Алиевой поделились своими воспоминаниями о ней.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение близ города Актау (Казахстан).

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).