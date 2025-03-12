В Баку задержан наркокурьер с крупной партией марихуаны

В Баку правоохранительные органы изъяли 32 кг марихуаны, которая была контрабандным путем доставлена в Азербайджан из Ирана.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел АР, наркотическое вещество было обнаружено в автомобиле 37-летнего Кянана Салманова, задержанного в ходе спецоперации Главного управления по борьбе с наркотиками, передает 1news.az.

Ранее К.Салманов был неоднократно судим за грабежи, угоны автомобилей и преступления, связанные с наркотиками.

Задержанный сообщил, что забрал наркотики из заранее оговоренного места в Гарадагском районе, которое ему указал гражданин Ирана (личность устанавливается), и планировал сбыть их с целью получения материальной выгоды.

По факту возбуждено уголовное дело, Кянан Салманов арестован решением суда.