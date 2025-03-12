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Какие последствия влечет за собой безнравственное поведение в соцсетях? - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:36 - Сегодня
Какие последствия влечет за собой безнравственное поведение в соцсетях? - ВИДЕО

В программе «Salam Baku» обсуждалась проблема распространения безнравственного контента в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az, гость выпуска, социолог Узеир Шафиев отметил, что некоторые пользователи ошибочно полагают, что могут публиковать любой контент без последствий.

«Это серьезная ошибка. Как и в реальной жизни, безнравственное поведение в соцсетях влечет за собой юридическую ответственность», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в Азербайджане уже внедряются механизмы для регулирования этого вопроса. Государство предпринимает шаги как в правовой сфере, так и в области повышения осведомленности общества.

«В Уголовный кодекс включена статья 148.1, которая предусматривает ответственность за клевету, оскорбления, уничижительные высказывания и незаконные публикации в социальных сетях», — пояснил он.

Подробнее – в сюжете Baku TV:

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