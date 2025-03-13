Гордана Силяновска-Давкова: Я почувствовала теплое отношение в ходе моего официального визита в дружественный Азербайджан

Есть еще один аспект, который объединяет наши страны. Азербайджан - страна огней. Я тоже прибыла из страны солнца, а солнце, как заметил один из наших македонских поэтов, - самый древний огонь, который может согреть человека.

Об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Это тепло я ощутила в последние несколько дней во время своего официального визита в дружественную Азербайджанскую Республику. Я благодарю Вас, господин Президент Ильхам Алиев, за искреннее гостеприимство», - сказала Гордана Силяновска-Давкова.

Источник: АЗЕРТАДЖ