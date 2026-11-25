Американского актера Коннора Сторри, сыгравшего российского хоккеиста в сериале «Жаркое соперничество» (Heated Rivalry), назвали одним из самых стильных мужчин 2026 года.

К.Сторри стал главным героем публикации американского журнала Vogue, посвященной самым стильным людям года.

В публикации на официальной странице издания в Instagram отмечается, что за последний год 26-летний Коннор Сторри превратился в одну из самых ярких новых фигур в мире моды.

Vogue обратил внимание на его смелые образы, а также рассказал о том, что актер родился в Одессе, штат Техас, и до того, как получить известность благодаря «Жаркому соперничеству», он переехал в Лос-Анджелес, где пытался построить актерскую карьеру и работал официантом.

Помимо Коннора Сторри, в ежегодную подборку Vogue вошли Зендея, Марго Робби, Кендалл Дженнер, Дженна Ортега, Хантер Шафер, Дженнифер Лоуренс, Оливия Родриго, Розалия, Селин Дион, Гарри Стайлс и другие знаменитости.