Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за подаренные беседки-айваны, изготовленные узбекскими мастерами к 250-летию независимости США, и сообщил, что передает их в общественное пользование у Приливного бассейна в Вашингтоне.

Об этом говорится в публикации Д. Трампа в аккаунте в сети Truth Social.

По его словам, он совершил пролет на Marine One во время церемонии, в которой участвовали посол Узбекистана Фуркат Сидиков и министр внутренних дел США Даг Бергам.

Как отметил Д. Трамп, узбекские мастера на несколько месяцев оставили свои семьи в Узбекистане и в тяжелых погодных условиях построили беседки из 200-летнего горного ореха.

Беседки установлены рядом с Приливным бассейном, откуда открывается вид на Мемориал Джефферсона и Монумент Вашингтона. По словам Д. Трампа, он решил не оставлять подарок в частном владении, а передать его публике.

После открытия Национального сада героев беседки, как считает Д. Трамп, станут одним из самых популярных мест для предложений руки и сердца, дипломатических приемов, фотосессий во время фестиваля цветения вишни и повседневных визитов к Приливному бассейну.

Д. Трамп также поблагодарил посольство Узбекистана в Вашингтоне и Службу национальных парков, которые работали вместе с узбекскими мастерами.

«Мы делаем Вашингтон красивее, чем когда-либо!» - говорится в публикации.