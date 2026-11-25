Подана кассационная жалоба на решение суда в отношении Эльсевяра Багирова, обвиняемого в совершении убийства в Физулинском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Pravda.az, жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Ильгара Джафарова. Согласно обвинительному заключению, Э. Багиров (1977 г.р.) зарубил топором свою бывшую супругу.

В 2006 году он женился на жительнице села Бёюк Бахманлы Физулинского района Дильбер Намазовой; в этом браке у пары родились двое детей.

В 2018 году у Э. Багирова возникли подозрения в отношении жены, и между супругами начались ссоры.

В итоге пара официально развелась, а Дильбер вместе с двумя детьми переехала в отцовский дом. Несмотря на это, Эльсевяр не оставлял ее в покое. Некоторое время он пытался добиться опеки над дочерью, однако суд отклонил его требования, оставив ребенка с матерью. Навещая дочь, он неоднократно пытался забрать ее к себе домой, но девочка отказывалась, заявляя, что хочет остаться с матерью.

Оказавшись в безвыходном положении, Эльсевяр решил помириться с Дильбер и снова жить вместе. Тем не менее спустя некоторое время он вновь начал устраивать дома скандалы, обвиняя Дильбер Намазову в любовной связи с другим мужчиной.

В 2023 году Д. Намазова, работавшая медсестрой в Физулинской центральной районной больнице, снова ушла от Эльсевера, вернулась в отцовский дом и с тех пор прекратила с ним всякое общение. Однако Эльсевяр часто приходил в больницу, скандалил и угрожал убить ее. Д. Намазова сообщила об этом в полицию. Сотрудники Физулинского районного отдела полиции (РОП) несколько раз вызывали Э. Багирова, проводили с ним профилактические беседы и предупреждали, чтобы он не преследовал бывшую жену.

В последний раз Эльсевяр Багиров пришел в лабораторное отделение больницы, где работала Дильбер, заявив, что хочет сдать анализ крови. После сдачи анализа он поскандалил с врачами в административном здании медучреждения. В вечерние часы, выходя с работы вместе с коллегой Шахлой, Д. Намазова увидела Эльсевяра на лестнице. Не обратив на него внимания, она спустилась вниз и направилась к автомобилю коллеги.

В этот момент Эльсевер достал спрятанный при себе топор и напал на Д. Намазову сзади. Нанеся бывшей супруге несколько ударов топором, он повалил ее на землю. Очевидцам и сотрудникам охраны больницы удалось отобрать у нападавшего топор и оттащить его с места происшествия.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского РОП, Э. Багиров был задержан, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Получившая тяжелые ранения Д. Намазова была госпитализирована, однако спасти ее не удалось - она скончалась в больнице.

Приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Э. Багиров был приговорен к 18 годам лишения свободы.