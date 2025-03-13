Производимое Azza масло изымают из продажи - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана во время проведения мониторинга выявили несоответствие состава сливочного масла Fermazza жирностью 82%, произведенного ЗАО Azza-Aqro, с заявленным на упаковке продукта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство, лабораторные исследования показали наличие в данном масле растительных стеринов (стигмастерина, кампестерина, бета-ситостерина), а также отклонения в жирнокислотном составе.

В отношении производителя были приняты ограничительные меры: партия фальсифицированного продукта изъята из оборота и отозвана из торговых сетей.

Предприниматель привлечен к административной ответственности, а также ему вручены обязательные предписания.