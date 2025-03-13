Путин заявил о согласии России на перемирие с Украиной

Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал Путин.

Комментируя готовность Украины к прекращению боевых действий, Путин сказал: "Вы знаете, так вот встреча, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии - она внешне может быть выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле, убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле".