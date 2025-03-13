Землян ожидает первое лунное затмение 2025 года - ДАТА

14 марта 2025 года состоится первое лунное затмение года.

Как передает 1news.az, об этом проинформировала Шамахинская астрофизическая обсерватория.

Это будет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, на большей части Австралии, в западной Европе, восточной части Азии, а также в Тихом и Атлантическом океанах, Арктике и Антарктиде.

Затмение начнется в 07:57 по бакинскому времени и завершится в 14:00. Его продолжительность составит 6 часов, а полное затмение будет наблюдаться с 10:26 до 11:31. Максимальная фаза затмения наступит в 10:58, сообщает обсерватория.

Полное лунное затмение не будет видно в Азербайджане, так как оно будет происходить в дневное время, и Луна будет находиться ниже горизонта.