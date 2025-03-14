Опрокинувшийся грузовик парализовал движение в одном из районов Баку - ФОТО

На дороге «Баксол» в поселке Расулзаде Бинагадинского района столицы опрокинулся грузовой автомобиль.

Как передает 1news.az, об этом сообщил пресс-секретарь Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Омер Хыдыров.

Он отметил, что в связи с аварией на указанной дороге введены ограничения на движение транспорта со всех направлений.

«ЦИУТ совместно с Дорожной полицией принимает все необходимые меры для скорейшего восстановления движения», - добавил О.Хыдыров.