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Астрономы показали первые кадры кровавой луны

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
Астрономы показали первые кадры кровавой луны

В ранние часы пятницы жители разных уголков мира стали свидетелями редкого астрономического явления – полного лунного затмения, которое окрасило Луну в яркий красный цвет. Это событие было видно в Америке, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.

Как передает 1news.az со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, и тень Земли накрывает Луну. Однако Луна не исчезает в темноте, а приобретает красноватый оттенок.

Астроном Дэниел Браун из Ноттингемского университета объяснил это тем, что солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, рассеивается и становится красным, как во время восходов и закатов. Чем больше пыли и облаков в атмосфере, тем ярче красный оттенок Луны.

Затмение продолжалось около шести часов, а полная фаза, когда Луна была полностью в тени Земли, длилась чуть больше часа.

Это явление получило название "кровавая Луна" в честь традиционного наименования мартовских полнолуний среди коренных американцев. Несмотря на то, что Браун не поддерживает термин "кровавая Луна" из-за его ассоциаций с апокалиптическими предсказаниями, некоторые культуры воспринимали затмение иначе. В некоторых африканских традициях оно символизировало конфликт между Солнцем и Луной, который можно разрешить только совместными усилиями людей на Земле. Браун назвал эту историю "вдохновляющим примером единства".

Это первое полное лунное затмение с 2022 года, но следующее ожидается уже в сентябре этого года. В конце месяца, 29 марта, наблюдатели смогут увидеть частичное солнечное затмение, когда Луна частично закроет Солнце. Это явление будет видно в восточной части Канады, в некоторых регионах Европы, на севере России и в северо-западной Африке. Астрономы предупреждают, что смотреть на солнечное затмение невооружённым глазом опасно, и следует использовать специальные очки или проекционные устройства.

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