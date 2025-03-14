Президент Азербайджана: Нам нужно создать всеобъемлющие механизмы безопасности, которые устранят любую угрозу новой военной конфронтации

Важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

«Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ