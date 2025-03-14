Обсуждено развитие партнерства между Азербайджаном и Италией

Новые направления сотрудничества обсуждались в пятницу на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром Италии по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что встреча состоялась в ходе визита Микаила Джаббарова в Италию.

Стороны провели обмен мнениями о деловом партнерстве между Азербайджаном и Италией, взаимодействии компаний, представляющих две страны, а также новых направлениях сотрудничества.

Источник: АЗЕРТАДЖ