Обсуждено развитие партнерства между Азербайджаном и Италией
Новые направления сотрудничества обсуждались в пятницу на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром Италии по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.
Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Отмечается, что встреча состоялась в ходе визита Микаила Джаббарова в Италию.
Стороны провели обмен мнениями о деловом партнерстве между Азербайджаном и Италией, взаимодействии компаний, представляющих две страны, а также новых направлениях сотрудничества.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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