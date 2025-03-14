Сотрудница TƏBİB погибла в ДТП

Специалист отдела корпоративного сотрудничества Департамента стратегического развития TƏBİB Севиль Абдуллазаде скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия 12 марта 2025 года.

О смерти С.Абдуллазаде сообщается на официальных страницах в социальных сетях TƏBİB.

Руководитель отдела по связям с общественностью и организации мероприятий TƏBİB Замира Адилова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook подробности произошедшего, отметив, что ДТП произошло в поселке Гюнешли, и в результате аварии пострадали три человека.

«Севиль Абдуллазаде скончалась до прибытия врачей, в то время как другим на месте оказали медицинскую помощь при легких травмах. Приказ о назначении Севиль был подписан 11 марта, 1 апреля она должна была отметить день рождения, но вместо этого мы выражаем соболезнования», - отметила З.Адилова.