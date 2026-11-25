В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись
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Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива.
Об этом сообщил представитель военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Irib.
«Два судна, нарушающие правила судоходства, подорвались на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива», — говорится в заявлении.
По данным агентства, на обоих танкерах после взрывов начался пожар в машинных отделениях.
В ВМС КСИР предупредили судовладельцев и операторов танкеров, что проход через запретные зоны представляет серьезную угрозу для жизни экипажей и безопасности судов.
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