Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива.

Об этом сообщил представитель военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Irib.

«Два судна, нарушающие правила судоходства, подорвались на минах в южной и восточной частях Ормузского пролива», — говорится в заявлении.

По данным агентства, на обоих танкерах после взрывов начался пожар в машинных отделениях.

В ВМС КСИР предупредили судовладельцев и операторов танкеров, что проход через запретные зоны представляет серьезную угрозу для жизни экипажей и безопасности судов.