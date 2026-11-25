Увидел свет 27 – й выпуск проекта «Халг Аманаты»

За годы реализации масштабного социокультурного проекта «Халг Аманаты» («Народное достояние») культурно-просветительская миссия Халг Банка приобрела чёткие очертания культурной политики, вносящей ощутимый вклад в развитие национального книгоиздания и художественной культуры, поддержку культурного наследия, сохранение исторической памяти и культурной идентичности азербайджанского народа.

Особую значимость приобрёл 27-й выпуск проекта, приуроченный к состоявшейся на днях в выставочной галерее Халг Банка презентации художественного альбома «Фуад Абдурахманов. Скульптура». Издание посвящено жизни и творчеству выдающегося азербайджанского скульптора, Народного художника Азербайджанской ССР, члена-корреспондента Академии художеств СССР, дважды лауреата Сталинской премии Фуада Абдурахманова. На свет имени знаменитого мастера собрались видные государственные деятели, представители творческой интеллигенции и средств массовой информации. Благодаря своей содержательности и высокой духовной атмосфере, мероприятие превратилось в яркое событие отечественной культуры.

Приветствуя собравшихся любителей искусства, художников, музыкантов и учёных-искусствоведов, заслуженная артистка Диляра Салим отметила, что творчество Фуада Абдурахманова сыграло значительную роль в развитии азербайджанской монументальной скульптуры. Бакинцы и гости столицы имеют возможность ежедневно видеть замечательные произведения мастера, украшающие улицы города. Особое место в его богатом творческом наследии, подчеркнула Д. Салим, занимают образы выдающихся исторических личностей, деятелей литературы и культуры не только Азербайджана, но других стран.

Кто из нас не восхищался монументальностью, красотой и художественной выразительностью памятников Низами Гянджеви в Баку и Гяндже, философской глубиной скульптуры великого Мухаммеда Физули, украшающей лоджию Национального музея азербайджанской литературы имени Низами? Или невероятно динамичным памятником Самеду Вургуну, чей скульптурный образ, подобно его солнечной поэзии, словно раскрывает объятия каждому гостю города? А монумент «Освобождённая женщина», ставший одним из архитектурных символов Баку? Нельзя не вспомнить и памятник легендарному разведчику Мехти Гусейнзаде, известному под именем Михайло, который был близким другом Ф. Абдурахманова.

Автор литературного текста и редактор художественного альбома, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА, действительный член НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов со свойственными ему эмоциональностью и увлечённостью рассказал о жизненном пути и творческом становлении художника, особенностях его художественного мышления и подходах к созданию образов исторических личностей.

В жизни каждого художника, подчеркнул академик, непременно должен появиться человек, способный ещё в детстве увидеть творческую искру и помочь раскрыться юному дарованию. Именно таким человеком стал Перов, преподаватель рисования средней школы города Нуха (ныне Шеки), где в 1915 году родился будущий скульптор. Он посоветовал родителям переехать в столицу, чтобы природный талант маленького Фуада не остался невостребованным в провинции.

Так начался путь к профессиональному становлению одного из самых выдающихся скульпторов не только Азербайджана и бывшего СССР, но и мирового искусства. Рафаэль муаллим справедливо заметил, что творческий путь мастера развивался параллельно с развитием национальной школы скульптуры, которая за сравнительно короткий исторический период смогла выйти на мировой уровень. Стремительный скачок её развития всего за несколько десятилетий не может не вызывать восхищения. При этом нельзя забывать и о природном художественном даровании и трудолюбии азербайджанского народа.

Первое профессиональное образование Фуад Абдурахманов получил в Азербайджанском художественном техникуме (ныне Колледж искусств при Азербайджанской государственной академии художеств). Впоследствии, по совету преподавателей, он продолжил обучение в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Именно в этот период формировалось его профессиональное мастерство. В институте преподавали признанные классики изобразительного искусства, наставником Фуада стал знаменитый профессор, трижды лауреат Сталинской премии, Народный художник СССР, скульптор Матвей Манизер.

Творческое наследие Фуада Абдурахманова не ограничивается пределами Азербайджана. Его произведения, украшающие общественные пространства разных городов мира, способствовали международному признанию национальной школы скульптуры. Среди установленных за рубежом работ мастера — памятники государственным деятелям Монголии Сухэ-Батору и маршалу Чойбалсану в Улан-Баторе, выдающемуся поэту Рудаки в Душанбе (Таджикистан) и одному из ярчайших представителей мировой науки Ибн Сине в Бухаре (Узбекистан).

Древнегреческий философ Сократ, сам сын скульптора, рассматривал искусство ваяния как способ передать жизненность, эмоции и характер человека, выразить состояние его души. Глядя на произведения азербайджанского мастера, понимаешь, насколько точно эти слова отражают суть его творчества.

Говоря о семье скульптора, академик отметил, что в Санкт-Петербурге проживают его потомки — внуки и правнуки сына Леонида Абдурахманова. Халг Банк счёл важным организовать приезд родственников в Баку и обеспечить их участие в презентации художественного альбома. Появление членов семьи Ф. Абдурахманова, среди которых был и его маленький праправнук Фуад Шахин Абдурахманов, публика приветствовала горячими аплодисментами.

Рассказывая об аристократическом происхождении скульптора, академик Р. Гусейнов раскрыл интересную подробность его родословной. Супруга известного историка печати Ширмамеда Гусейнова Улькер ханым приходилась Фуаду двоюродной сестрой по материнской линии. Улькер Гусейнова — известный журналист и учёный. Она работала главным специалистом отдела прогнозирования и научных изданий Института литературы имени Н. Гянджеви НАНА, ответственным редактором журнала «Poetika.izm». Долгое время заведовала отделом журнала «Наука и жизнь», где сначала занимала должность заместителя главного редактора, а затем возглавила издание. Её воспоминания о семье скульптора, родственниках и событиях, сопровождавших их на протяжении многих лет, помогли глубже и достовернее раскрыть биографию Ф. Абдурахманова.

Не обошли эту семью стороной и репрессии 1937 года: был арестован и расстрелян муж сестры Фуада — Абдулазиз Саламзаде, находившийся в Ленинграде в связи с подготовкой к защите докторской диссертации по истории. По словам родственников, именно эта трагедия во многом объясняла замкнутый и молчаливый характер скульптора.

Говоря о значении творчества Ф. Абдурахманова, Улькер ханым поделилась воспоминаниями, которые сохранились в рассказах её родителей и других родственников. С самого детства любимым занятием Фуада было уединиться в уголке комнаты, рисовать или лепить фигурки людей и животных, которые он затем выстраивал в ряд на полке. Сама Улькер Гусейнова также не раз обращалась к творчеству знаменитого родственника в своих публикациях.

Приветствуя потомков знаменитого скульптора, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор, Народный художник Салхаб Мамедов отметил, что любовь и уважение к личности и произведениям их предка носят всенародный характер.

«Фуад Абдурахманов живёт в своих великолепных скульптурных памятниках, с которыми мы встречаемся каждый день. Его жизнь продолжается в неповторимых исторических образах, которые он увековечил», — подчеркнул художник. Он также выразил надежду, что пройдёт не так много времени и имя Фуада Шахина Абдурахманова вновь прозвучит на родине его знаменитого прадедушки.

От имени семьи Ф. Абдурахманова выступила правнучка Дарья Павлова. Не скрывая волнения, она призналась, что глубоко тронута знаменательным событием, посвящённым её прадедушке, и тёплым приёмом, оказанным организаторами проекта членам семьи Абдурахмановых. Д. Павлова выразила искреннюю благодарность за внимание и высокую оценку творчества своего знаменитого предка.

Проект «Народное достояние» реализуется ОАО «Халг Банк» с 2010 года. Его главная цель — сохранение культурного наследия азербайджанского народа и передача его будущим поколениям, а также ознакомление мировой общественности с духовными ценностями страны.

Книги, издаваемые в рамках проекта, выходят на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам, библиотекам, различным фондам и государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных государств в Азербайджане, дипломатическим представительствам Азербайджана за рубежом, крупнейшим музеям и библиотекам мира, а также ценителям искусства.

Уникальный проект «Халг Аманаты» гармонично соединил культурно-просветительскую миссию Халг Банка и художественное наследие выдающихся деятелей искусства Азербайджана. Системная поддержка финансовым институтом культурного наследия народа посредством масштабных издательских проектов превращает его в активного участника культурной жизни страны, вносящего весомый вклад в сохранение и популяризацию ее духовного капитала не разовыми благотворительными акциями, а активной и последовательной культурной деятельностью.

Примечательно, что за время реализации проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы, посвящённые творчеству Народных художников Бёюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Таги Тагиева, Микаила Абдуллаева, художника-ковроткача Лятифа Керимова, Заслуженного художника Джахида Джамала, Алекпера Рзагулиева, Махмуда Тагиева, Заслуженного деятеля искусств Ваджии Самедовой и Кямала Ахмеда. Наряду с этим, были изданы альбомы и проведены выставки работ Мирзы Гадима Иревани, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и скульптора Самира Качаева, погибшего в качестве шехида.

Помимо художественных альбомов, в рамках проекта увидели свет книги, посвящённые творчеству Народных поэтов Мамеда Араза, Хёкюмы Биллури, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка и Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, антология поэтов Южного Азербайджана, книга выдающегося учёного-нумизмата, профессора Али Раджабли «Монеты Азербайджана», трёхтомная «Антология ашыгской поэзии», а также полное собрание произведений всемирно известного поэта и мыслителя Мирзы Шафи Вазеха, изданное на азербайджанском, немецком и русском языках.

Экспозиция произведений Фуада Абдурахманова представлена в картинной галерее главного здания Халг Банка и открыта для посетителей с понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям — с 10:00 до 16:00. Адрес: проспект Иншаатчылар, 22. Вход свободный.