Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не пытаются осуществить смену власти в Иране силовым путем.

"Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не был за или против смены режима. Для меня это не было критерием", - сказал он в интервью американской газете New York Post.

Говоря о стремлении Израиля добиться смены власти в Иране силовым путем, Трамп отметил, что это, "вероятно, выполнимо". Он подчеркнул, что сам такую цель не ставит.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в октябре заявил, что обсуждал с Трампом дальнейшие совместные шаги против исламской республики. Глава правительства тогда назвал смену власти в Тегеране "главной задачей".

Трамп 22 ноября заявил журналистам телеканала Fox News, что Вашингтон и Тегеран продолжают непрямые консультации о прекращении конфликта. Американский лидер также сообщил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если договоренности с исламской республикой не будут достигнуты.