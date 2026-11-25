Строительство железной дороги в Сюникской области, на юге Армении, по проекту «Маршрут Трампа» (TRIPP) запланировано на 2027 год.

Об этом заявил замминистра иностранных дел и международной торговли Армении Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам замминистра, в скором времени в Армении также будет зарегистрирована армяно-американская компания по строительству маршрута.

«Уже понятно, по какой трассе должна пройти железная дорога. Сейчас проводятся определенные работы по расчистке территории и ее подготовке. Это делается для того, чтобы уже в следующем году приступить непосредственно к строительству железной дороги», — сказал Костанян.

Что касается технических параметров железной дороги, то, по его словам, предварительный вариант уже имеется. Компания, проводящая исследования, в следующем году подведет их итоги и представит окончательные результаты правительству Армении. После этого станут более понятны конкретные инженерные решения.

Ранее, 23 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп объявили о запуске проекта TRIPP, предусматривающего транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.