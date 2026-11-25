Количество самоубийств среди школьников в Японии растет самыми высокими темпами.

Об этом свидетельствует статистика правительственного управления по делам семей и детей.

Как отмечается, в период с января по октябрь совершили суицид 490 школьников. Среди них 352 ученика старших классов, 126 — средних и 12 — начальных. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года стал наивысшим за все время ведения статистики.

По предварительным оценкам властей, по итогам года число случаев суицида может превысить установленный в 2025 году максимальный уровень в 538 случаев.

В то же время общее число самоубийств в стране с населением 124 млн человек сокращается. За 10 месяцев 2026 года зафиксировано 15 126 таких случаев.

Эксперты призывают тщательно проанализировать каждый отдельный случай, чтобы выяснить условия, с которыми столкнулись дети, совершившие суицид. В некоторых случаях, как отмечается, одним из факторов могли стать социальные сети.