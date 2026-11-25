Работники государственного и частного секторов Греции проводят 24-часовую всеобщую забастовку в знак протеста против дороговизны и роста цен на энергоносители.

В акции принимают также участие преподаватели, работники сферы здравоохранения, городского транспорта, морского судоходства, сообщил греческий телеканал ERT-news.

Высший совет профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY) принял решение о проведении общенациональной 24-часовой забастовки 25 ноября с участием всех работников государственного сектора. В основе требований профсоюза лежат существенное повышение заработной платы, восстановление отмененных по требованию международных кредиторов в годы финансового кризиса 13-й и 14-й зарплат, а также 13-й и 14-й пенсий. Профсоюзы также призывают власти принять немедленные меры по борьбе с дороговизной и ростом цен на энергоносители для защиты доходов трудящихся.

Среди других требований ADEDY — увеличение необлагаемого подоходным налогом годового семейного дохода до 12 тыс. евро с увеличением его на 3 тыс. евро на каждого ребенка, отмена 2-процентных взносов в фонд по безработице, повышение надбавки за работу в опасных и вредных для здоровья условиях, массовый набор постоянных сотрудников в государственный сектор, особенно в сферы здравоохранения, образования и социального обеспечения, существенное укрепление национальной системы здравоохранения за счет расширения ее финансирования из госфондов, отмена антитрудового законодательства.

По особому графику будет работать в Афинах общественный транспорт. Работники метро будут бастовать с начала смены до 09:00 по местному времени (10:00 мск) и с 18:00 до конца рабочего дня. В те же часы будут ходить трамваи. В маршруты автобусов и троллейбусов изменений не внесено.

Источник: ТАСС