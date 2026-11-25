Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что не торопится назначить нового пресс-секретаря Белого дома.

Американский лидер объяснил отсутствие спешки тем, что сам хорошо справляется с обязанностями своего представителя. Трамп заявил, что много общается с журналистами и что в отсутствие пресс-секретаря ему некого винить в допущенных ошибках, кроме себя. "Я могу винить самого себя вместо того, чтобы говорить: "Лучше бы ты сказал это так или иначе", - отметил он. "Я много вижусь с прессой, больше, чем любой другой президент когда-либо", - указал глава государства.

Трамп добавил, что у него "есть несколько хороших" кандидатов на должность пресс-секретаря, но не стал называть их имен. Американский лидер также заявил, что "многие хотели бы получить эту работу", однако им "будет сложно превзойти" Кэролайн Ливитт, занимавшую этот пост до конца августа.

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с 16 октября, когда Трамп фактически рекомендовал Кейти Зэкэрайа уйти в отставку. Она продержалась на посту всего пять дней, побив антирекорд, установленный в 2017 году бывшим директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. 7 ноября Трамп написал в Truth Social, что предложил должность пресс-секретаря главе Абсолютного бойцовского чемпионата Дане Уайту, однако затем заявил журналистам, что пошутил.