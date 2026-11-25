Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в Бостоне нелегального мигранта из Сальвадора, который на прошлой неделе выиграл миллион долларов в лотерее штата Массачусетс.

Об этом сообщил корреспондент Fox News Билл Мелугин.

По опубликованным данным, задержанным оказался Ариэль Антонио Веласкес-Моралес, в отношении которого с апреля 2014 года действовало постановление о депортации. Впервые он незаконно пересек американскую границу в районе техасского города Рома в 2013 году.