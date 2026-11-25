Турецкий певец и актер Озджан Дениз и звезда сериала «Yaprak Dökümü» Дениз Чакыр оказались среди задержанных в рамках расследования о наркотиках и проституции, проводимого прокуратурой Стамбула.

Как сообщает Habertürk, в рамках расследования прокуратура выдала ордера на задержание в отношении 35 подозреваемых. Среди них также оказались актриса Дениз Чакыр, режиссер Джем Карджи и организатор Эрдал Бозкуш.

По данным издания, задержаны 23 человека. Остальных подозреваемых разыскивают.

Расследование касается подозрений в организации проституции, торговле наркотическими и психотропными веществами, их приобретении, употреблении и хранении.

Основанием для расследования стали показания подозреваемых и свидетелей, результаты экспертиз изъятых мобильных телефонов и цифровых материалов, а также показания тайных свидетелей.

Расследование продолжается.