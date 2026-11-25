В США начали процедуру возможного причисления к лику святых Марии Миддлтон, умершей от рака мозга в 2020 году в возрасте 18 лет.

Если Католическая церковь признает ее святой, она может стать первой представительницей поколения Z, удостоенной такого статуса.

Об этом пишет People.

Американские епископы проголосовали за продвижение дела о ее беатификации и канонизации. Ранее с просьбой начать этот процесс обратился архиепископ Филадельфии Нельсон Перес.

Мария родилась в 2002 году и выросла в Пенсильвании. С детства она помогала пожилым людям, собирала рождественские подарки и навещала постояльцев домов престарелых. При этом близкие вспоминают ее как обычную девушку, которая любила песни Тейлор Свифт, танцы, животных и часто шутила.

В 16 лет у Марии обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Несмотря на болезнь, она продолжала заниматься благотворительностью и даже отправилась с волонтерской миссией в Уганду.

После ее смерти люди стали приезжать к могиле девушки в Пенсильвании, чтобы помолиться. В Конференции католических епископов США сообщили, что некоторые посетители рассказывали об исцелениях, которые связывали с молитвенным заступничеством Марии. Эти свидетельства еще предстоит изучить.

Родители девушки рассказали журналистам, что до сих пор пытаются осмыслить произошедшее. Среди оставшихся после дочери записей они обнаружили ее последние слова: «Думай о надежде». Позже эта фраза стала названием благотворительного фонда, созданного в ее память.

Теперь Церкви предстоит изучить жизнь и записи Марии, а также проверить сообщения о предполагаемых чудесах. Решение епископов стало лишь одним из первых этапов продолжительного процесса канонизации.