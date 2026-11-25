В Баку зафиксированы заторы на девяти ключевых магистралях
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Бабека, в направлении центра;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога, в направлении центра;
7. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.