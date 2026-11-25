Сильный ветер и дождь, начавшиеся в Гяндже с утренних часов, привели к ряду последствий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, на улице Исмета Гаибова сломавшееся дерево упало на автомобилимарок «ВАЗ-21011» и «Chevrolet». В результате происшествия также повреждены расположенныепоблизости жилой дом и магазин. Падение деревьев зафиксировано и на других территориях города.

В настоящее время в Гяндже сохраняется ветреная и дождливая погода.