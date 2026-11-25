Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах создать стратегические запасы редкоземельных элементов и других критически важных металлов по аналогии с нефтяными резервами.

Инициатива призвана снизить зависимость французской промышленности от зарубежных поставок, прежде всего из Китая, занимающего ведущие позиции на мировом рынке редкоземельных металлов.

Проект был представлен на закрытой встрече с представителями промышленности в Елисейском дворце. Управлением резервами займется Caisse des dépôts, которая проведет переговоры с отраслями, зависящими от поставок такого сырья. Макрон также предложил внедрить механизм совместных закупок.

Ожидается, что программа заработает уже в следующем году. При этом ее стоимость и точные сроки реализации пока не определены.

Для сравнения, США ранее объявили о выделении 12 млрд долларов на создание запаса редкоземельных элементов, рассчитанного на два месяца внутреннего потребления.

Реализация французского проекта может зависеть от итогов следующих президентских выборов. При этом идея создания национального резерва полезных ископаемых уже включена в программу кандидата от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона.

Источник: Euronews