Трамп: финансирование военной операции против Ирана обеспечено до конца января
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведение военных действий против Ирана обеспечено финансированием до конца января.
"До конца января, по сути, было [выделено] финансирование", - сказал он в интервью газете New York Post.
Американский лидер признал, что после перехода в начале января 2027 года контроля над Конгрессом к демократам его возможности вести боевые действия против Ирана могут оказаться ограничены.
Беседуя с газетой, Трамп утверждал, что сейчас США одерживают над исламской республикой "полную победу". Хозяин Белого дома выразил опасение, что демократы могут "превратить ее в поражение". "Если демократы сделают это (завершат конфликт раньше, чем планирует Трамп - прим. ТАСС), они просто возьмут победу и сделают из нее поражение", - заявил президент США.