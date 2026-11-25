Президент США Дональд Трамп заявил, что проведение военных действий против Ирана обеспечено финансированием до конца января.

"До конца января, по сути, было [выделено] финансирование", - сказал он в интервью газете New York Post.

Американский лидер признал, что после перехода в начале января 2027 года контроля над Конгрессом к демократам его возможности вести боевые действия против Ирана могут оказаться ограничены.

Беседуя с газетой, Трамп утверждал, что сейчас США одерживают над исламской республикой "полную победу". Хозяин Белого дома выразил опасение, что демократы могут "превратить ее в поражение". "Если демократы сделают это (завершат конфликт раньше, чем планирует Трамп - прим. ТАСС), они просто возьмут победу и сделают из нее поражение", - заявил президент США.