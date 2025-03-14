В Азербайджане в 2024 году произведено военной продукции на 781,8 млн манатов

Предприятия Министерства оборонной промышленности Азербайджана произвели в 2024 году военную продукцию на сумму 781,8 млн манатов.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров о работе, проделанной в 2024 году.

По сравнению с 2023 годом объем производства вырос на 14,7%.

В течение года на предприятиях министерства были отремонтированы 55 видов бронетехники, стрелкового оружия и др., а также заключены и полностью исполнены контракты на утилизацию 336 видов различных боеприпасов и военного оборудования.

По данным отчета, предприятиями оборонпрома в 2024 году на экспорт было направлено продукции на сумму 565,84 млн манатов.

Источник: Report